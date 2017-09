Reagim nga Forumi Rinor i BDI-së – dega Likovë ndaj informimit tendencioz…

NË lajmet e datës së 15 shtatorit 2017, TV Shenja raportoi rreth ndërtimit të rrugës në fshatin Sllupçan . Po të bëhej fjalë për një medium i cili karakterizohet për qasje profesionale ndaj problemeve të ndryshme, nuk do të ngelej tjetër vetëm se ti themi se janë të mirëseardhur jo vetëm në Sllupçan por edhe në fshatrat tjerë të Komunës së Likovës. Por kronikës së TV Shenja rreth rrugës në fshatin Sllupçan gjithçka mund ti thuash përveç se gazetari profesionale.TV Shenja punimet e rrugës i trajton në një mënyrë aq joprofesionale dhe të njëanshme, saqë edhe dilitanti më i madh në fushën e gazetarisë e kupton qartë se kjo është një porosi antikombëtare, që ka për qëllim të dëmtoj përpjekjet e shqiptarëve të fshatit Sllupçan, por edhe të gjithë qytetareve tjerë të komunës së Likovës, për të forcuar komunikimin me vëllezërit e tyre në Republikën e Kosovës.

Sllupçani legjendar i vitit 2001 – kalaja e pa mposhtur, duke përfshi të gjithë ish ushtarët e UÇK-së që luftuan dhe rezistuan në këtë fshat burrërisht deri në përfundim të luftës së lavdishme të 2001-it, penguan me tërë shpirtin e tyre atdhetarë, përpjekjet antishqiptare të kohrave të ndryshme, dhe tani në kohë paqe ata po bëhen qendra e komunikimitm me vëllezërit e tyre në Republikën e Kosovës, pikërisht përmes kësaj rruge për të cilën TV Shenja, pa kurrfarë njohurie profesionale , kalkulon me naivitet, 4 e diçka..5 e diçka..

Sipas kronikës, për TV Shenja më e rëndësishme qenka trajtimi i gjërësis së rrugës se sa rezultati final që jep përfundimi i rrugës Sllupçan- Bellanoc drejt hapjes përfundimtare të kufirit me Kosovën. Por arritjet e këtyre viteve nga BDI, jo vetëm në ndërtimin e rrugëve, por edhe në investimet tjera infrastrukturore, si ndërtimi e sallave të sporteve, çerdheve, kanalizimeve, ujësjellësit, bekatonizimit, rekonstruimit të shkollave e shumë projekte tjera, janë moll e ndaluar, sepse TV Shenja nuk eshtë më vetvetja por zëri i padronit zëri i Besës Ik.

Porosia e Forumit Rinor të BDI-së Likovë ndaj TV Shenjës dhe padronit të saj është kjo: Ne shohim qartë se ju me çdo kusht tentoni që në këtë pëllumb të bardh ta gjeni një pendël të zezë, ne shohim qartë se ju në vend se të kryeni me nder punën tuaj përmes një gazetarie profesionale, të paanshme dhe të balancuar, çdo ditë thyeni çdo kod etik të gazetarisë: Ne shohim gjithashtu se ju selektoni dy, tre që të thonë gjërat që ju dëshironi ti ndëgjoni, por një gjë duhet ta dini mirë, se asnjëher nuk mund ti ndalni përëpjekjet e qytetarëve të Komunës së Likovës në realizimin e projekteve kombëtare dhe të atyre që rregullojn mirëqenjën e tyre.Dhe këtë do ta shikoni me syt e juaj me 15 tetor.