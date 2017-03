Reagon ashpër Mulla Musliu: Ja kush i përgatiti kufomat e familjes Jashari, varrimin e bënë forcat serbe!

Osman Musliu, i njohur si Mulla Musliu, përmes një postimi në facebook ka reaguar pas debatit të fundit të ngritur në lidhje me varrosjen e familjes Jashari.

Duke reaguar ndaj deklaratave të se ishte pikërisht hoxha Fetah Bekolli, i cili kishte kryer ceremoninë e varrimit të familjes Jashari.

Por Musliu, përmes reagimit të tij ka thënë se përgatitjen e kufomave të familjes Jashari e ka bërë ai me disa persona, ndërsa varrimin e kanë bërë forcat serbe.

“Une dhe Murati se bashku me disa persona qe athere nuk i njifsha i kemi pregadite xhenazet deri sa ne mbramje aty rreth oren 16 e 30 apo 17 kane ardhur forcat serbe me disa kamion dhe njerez me uniforma dhe kane fillu te i ngarkojne arkivolet ne kamion ndersa une dhe Murati i kemi hypur vetures dhe jemi larguar aty nuk ka qen ky far Fetahu se bashku me ata dy shoket e tij ,qe tash po paraqitet si hoxha qe i ka varros Jasharajt. Une ju garantoj qe i kam pregaditur me disa njerez 38 xhenaze ne arkivole dhe ne qefin kane qen te vendosura te gjitha 59 xhenazet por varrimin e kane ber forcat serbe ne mbrëmje”, ka shkruar Musliu, përcjellë “Bota sot”.

Ja reagimi i tij i plotë:

E URREJ RRENEN E MASHTRIMIN APO MANIPULIMIN…!

Miqt e mi me erdhi bukur veshtire ta beje kete postim, por nje ish shoke i imi dhe tani nje manipulant rreth varrimit t te familjes Jashari. ME DETYROJ ta beje kete reagim. Manipulimin po e ben ose nga lakmija personale apo nga shtytja e dikujt ,qe disa emisione televizive si : tv Besa, KTV emisioni Cosmo,PEACE tv rrjeteve sociale ,Portaleve e ndoshta dikun tjeter po paraqitet sikur ai Fetah Bekolli eshte hoxha qe i varrosen familjen Jashari per hire te vertetes po e bej kete Reagim timin edhe pse po me vjen shume veshtire sepseJasharjt dhane jeten per ket vende ndersa ne te bejm gara se kush i varrosi ata apo kush ishte pejsemarres po me duket shume e ulet apo apsurd por po me mundon kjo sepse e urrej me shpirt manipulimin andaj dua te them kete te vertet dhe nese personi ne fjale ka guximin qe ne nje debat televiziv do te isha shume i lumtur ta debatonim kete ngjarje.

Gjithmon kame then se ne varrimine Jasharajve se bashku me mua nga fshati im me veturen time jane ardhe edhe keta persona:

1. Murat Musliu

2 Zekeria Cana

3.Fetah Bekolli {ky hoxha} dhe

4Cen Desku

Keta tre te fundit sipas fjalve te tyre nje nate ma heret kan ber konak ne fshatin Rezall ne Lagjen Malaj dhe te nesermen jane kthyer per me shku ne Malishev sepse e kan tregu veshtire me shku ne Skenderaj, por ne fshatin tim jane takua me mua dhe Muratin djalin ne axhes time dhe na kane thane se apo na merrni me vete dhe une pasi kisha ven ne veturen time i kam marr dhe se bashku me ta kemi shkuar ne Skenderaj tek depoja nderti more ku ishin Xhenazet e Jasharjve aty rreth ores 9:30 minuta apo pak ma vone deri ne ora 13 apo 13 : 30 keta kane qen aty pastaj keta tre kane shkuar tek Dr Svdyl Salihu per dreke, dhe ma deri ne mbramje nuk i kam pare.Ndersa une dhe Murati se bashku me disa persona qe athere nuk i njifsha i kemi pregadite xhenazet deri sa ne mbramje aty rreth oren 16 e 30 apo 17 kane ardhur forcat serbe me disa kamion dhe njerez me uniforma dhe kane fillu te i ngarkojne arkivolet ne kamion ndersa une dhe Murati i kemi hypur vetures dhe jemi larguar aty nuk ka qen ky far Fetahu se bashku me ata dy shoket e tij ,qe tash po paraqitet si hoxha qe i ka varros Jasharajt. Une ju garantoj qe i kam pregaditur me disa njerez 38 xhenaze ne arkivole dhe ne qefin kane qen te vendosura te gjitha 59 xhenazet por varrimin e kane ber forcat serbe ne mbremje anadj e bera kete reagim sepse po me duket se ky:

FAR ISH SHOKU IM NUK PO DONE ME DITE KUR ESHTE BOLL DHE SIKUR UNE KAM GENJY SE NUK KAM QEN PJESMARRES DHE AS KRYES E CEROMONIES SE JASHARAJVE, NDERSA TE NESERMEN KUR FSHATI KLINE KANE BER RREGULLIM E ARKIVOLEVE SEPSE SERBET I KANE VERROS XHENAZET ASHTU SI KANE DESHT ATA TE NESERMEN UNE NUK KAM QEN, .

LE TE JET NE NDERGJEGJEN E GJITHKUJ MANIPULIM A SA I PERKET DEBATIT TELEVIZIV KAME SHUME DESHIRE ANDAJ PO I KERKOJ KETE ISH SHOKUN NESE KE GUXIM TI ZGJIDHE TV NDERSA MU ME KA TE GARTSHEM KUR TI DESHIRON E LERI KETO RRENA SE JANE BA PAK TEPER TURP TURP TURP …

JA TANI SHIKOJENI TE NDERUAR MIQ KETE VIDEO NGA CCN SIGURISHT NUK E KAM INQIZU UNE.

NJE FOTO SA 1000 FJALE KERKOJ FALJE FAMILJES JASHARI DHE JU MIQE TE MIRE PER KETE REAGIM QE E BERA.