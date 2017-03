Disa orë pas lajmeve se Saimir Tahiri ka dhënë dorëheqjen, ai ka suprizuar me një status në Facebook.

“Për saktësim, as më ka kërkuar kush e as kam dhënë dorëheqje deri tani. Sidoqoftë, me të fortë do jemi, sot e gjithmonë, bashkë :)”, shkruan Tahiri në Facebook.