Refugjati shqiptar u jep ushqim falas qindra të shpërngulurve nga uragani në Amerikë

Beqir Sina- Iliria News Agency- INA

Nuk ka ngjarje të madhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të mos përfshihet edhe emri i ndonjë shqiptari.

Kësaj radhe është Kujtim Lokaj, i cili është pronar i një restoranti në Texas të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe kishte ikur nga lufta në Kosovë dhe për këtë, ai e ka përjetuar edhe vet ndjenjën e të humburit gjithçka, transmeton CBS, televizioni kombëtar amerikan në Dallas, i cili është bër protagonist i një veprimi tepër humanitar.

Pronari i restorantit italian “Verona”, Kujtim Lokaj i cili u largua nga Kosova e shkatërruar nga lufta dhe e di mirë se si ndihet kur dëgjon për dhimbjet e vuajtjet e njerëzve, sa që edhe sikur ai të humbasë gjithçka, Kujtimi, nuk kursehet, thotë TV CBS.

Ai dhe puntorët e tij të Pizza Restaurant “Verona “ në Dallas, u panë këto ditë në Hjuston, duke i shërbyen me 300 porosi (tava) me ushqime të shijshme për banorët e evakuar të urganit Harvey në Houston.

“Nëse ju ndihmoni një shqiptar të Kosovës një herë , dijeni së këtë ndihmë ju do ta merrni në kthim, disa herë, mbasi ne jemi popull që nuk harrojmë, atë çfarë kan bër SHBA, për ne shqiptarët, sidomos kur na ndihmoi, athere kur Kosova ishte në luftë dhe situata ishte e keqe kështu që tani ne si shqiptar i kthejmë atë ndihmë,” thotë shqiptari i Kosovës Kujtim Lokaj, i cili e di mirë se është koha e duhur për të vepruar dhe ndihmuar të varfrit me një herë.

Simbas TV CBS, Lokaj, vet refugjat gjatë luftës në Kosovë më 1999, kur Dallasi u godit nga uragani Harvey, vendosi që të hapte tri lokacione të ndryshme ku ai dhe stafi i tij, do të ushqente pa pagesë të prekurit nga kjo stuhi.

Kujtim Lokaj me një anglishte ekselente, thotë se e di shumë mirë ndjenjën dhimbje dhe vajtje, kur duhet të braktisësh shtëpinë tënde dhe të mos kesh një të ardhme të sigurt.

“Ishte ndjenja e njëjtë me kohën kur unë isha larguar nga Kosova, prej nga unë e kam prejardhjen. Neve na ishte dashur të largohemi në një tjetër shtet pa asgjë me vete, përveç rrobave tona”, thotë Lokaj për televizionin amerikan TV CBS ne Dallas.

“Ne kishim ecur disa ditë për të shkuar në një shtet tjetër. Nuk e dinim ku do të flinim, çfarë do të hanim, çfarë do të pinim. Është ndjenjë e rëndë, prandaj kjo që po bëj është privilegj për mua”, thotë Lokaj.

Uragani Harvey, që goditi Texasin dhe disa zona të tjera në SHBA, ishte stuhia më e madhe në 12 vitet e fundit, e cila ua mori jetën rreth 30 personave.

“Krenar me Kujtim Lokaj. Kujtimi e di se çfarë do të thotë të humbasësh gjithçka, pasi ai vetë kur ishte një refugjat gjatë luftës në Kosovë në ’99. Kurse, sot, ai po i kthehet me ndihma komunitetit që e ndihmoi dhe e strehoi, popullit Amerikan”, shkruan në llogarinë e saj Ambasadorja e Kosovës, në Washington Vlora Çitaku.

Ndërsa, një miku i tij nga Kosova shkruan : “Punë e mirë miku im ju na bëtë krenar t’i tregojmë popullit Amerikan se ne jemi shumë mirënjohës sepse SHBA na kan ndihmuar shumë, Zoti bekoftë SHBA dhe Kosovën”.

