Rektori Ameti shpallet Doctor Honoris Causa i Universitetit Northern Illinois University (NIU)

Mirënjohje e thellë për Universitetin e Tetovës dhe mbarë popullin shqiptar në Maqedoni vjen nga SHBA-të

Më 10 mars 2017, në adresë të Universitetit të Tetovës, ka mbërritur shkresa zyrtare e Universitetit prestigjioz amerikan Northern Illinois University, me seli në Çikago, në të cilën kumtohet lajmi i gëzueshëm për Universitetin e Tetovës, se Rektori ynë, Prof. Dr. Vullnet Ameti, më 16 dhjetor 2017 do të laureohet me titullin më të lartë universitar Doctor Honoris Causa i Universitetit Northern Illinois University (NIU).

Kjo mirënjohje e thellë vjen si rrjedhojë e angazhimit permanent të Rektorit Ameti në sendërtimin e Universitetit të Tetovës, për rolin pozitiv që luan në të mirë të komunitetit të gjerë në Republikën e Maqedonisë dhe në rajon dhe në promovimin e kahershëm të vlerave të mirëfillta akademike e shoqërore, por edhe në forcimin e urave të bashkëpunimit universitar në rrafshin global.

Me këtë rast, duhet theksuar se Northern Illinoi University për herë të parë në historinë e vet e laureon me titullin më të lartë Doctor Honoris Causa një personalitet jashtë territorit të SHBA-ve.

Në emër të stafit drejtues, stafit të profesorëve, studentëve, punonjësve të Universitetit të Tetovës dhe mbarë popullit shqiptar, ne e urojmë Rektorin tonë, Prof. Dr. Vullnet Ameti për këtë nderim të madh, përmes të cilit materializohet mundi dhe sakrifica 23 vjeçare e popullit shqiptar në Republikën e Maqedonisë për të drejtën e shkollimit të gjuhën amtare.