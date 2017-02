Rexhepi godet BDI-në e Ahmetit

Kastriot Rexhepi nga Lëvizja Besa thotë se BDI-ja qëllimisht po zvarrit bisedimet me LSDM-në për të shtyrë zgjedhjet lokale.

“Zvaritja e bisedimeve nga ana e BDI-së që në sy të opinionit të krijohet përshtypje se po meren me çështje përmbajtësore është vetëm një strategji për tu shtyrë zgjedhjet lokale pasi që janë të vetëdishëm se do ti humbin shumë komuna. E keqja më e madhe në gjithë këtë është se edhe partitë opozitare të Aleancës për Shqiptarët po e ushqejnë dhe e mundësojnë të gjithë këtë. E kuptueshme pse LSDM e përkrah gjithë këtë loje e vetëdishme se votat shqiptare do të kalojnë te Besa këtë herë”, pohon Rexhepi.(INA)