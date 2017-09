Rinia e Debërcës gjest përkrahje pë Izairin (Foto)

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Rinia e fshatit Debërc të komunës së Zhelinës është me Fatmir Izairin për arsye se ky fshat tani më ka rrugë të asfaltuar, rrugë të ndërtuara me begatona dhe nxënësit tani mësojnë në kushte me të mira, shkruan Tetovasot.

Rinia e Debërcës ka vendosur që me 15 tetor ti jep mbështetje të madhe duke u falënderuar për projektet e realizura deri tani në këtë fshat.

Gjatë qeverisjes së fundit të Fatmir Izairit në fshatin Debërc është asfaltuar rruga me gjatësi prej 3.4km, është rregulluara rruga lokale me begatona me sipërfaqe rreth 1200m2, është riparuar kulmi i shkollës si dhe është ndërtuar fusha e sportit. Gjithë këto projekte që sot banorët e Debërcës i shohin është edhe një nga arsyejet që rinia dhe fshati i japin mbështetje Fatmir Izairit.

Ndryshe me 15 tetor Fatmir Izairi do të përballet me Sali Ajdinin e PDSH-së, Reshat Aliun e ASH-së dhe Blerim Sejdiun e BESËS.

Comments

comments