Risia e WhatsApp, mund të fshini mesazhin brenda 5 minutash nëse nuk iu pëlqen

Pese minuta do te jene te mjaftueshme per ju per te rimendur mesazhin qe doni te dergoni ne WhatsApp. Nje aplikacion i ri ofron mundesine per ta fshire mesazhin e derguar ne limitet e 5 minutave, nese ai nuk eshte hapur nga marresi, pavaresisht se ju e keni nisur tashme ate, shkruan javanews.al

Aktivizimi i opsionit “Recall” i WhatsApp është shumë afër.

Funksioni i ri, i cili do t’ju lejojë të fshini gjërat që keni dërguar tashmë, pritet të aktivizohet nga kompania shumë shpejt, shkruan javanews.al

Opsioni “Recall” (risjell, terheq, kthej mprapsht) do të ketë akses në të gjitha llojet e mesazheve, duke përfshirë tekstet, imazhet, videot, GIF-të, dokumentet, por vetëm nëse ato janë dërguar brenda një afati pesë minutash.

Çdo gjë që keni dërguar më shumë se pesë minuta më parë, nuk do të keni mundësi ta fshini.

a.ç