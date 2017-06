Risto Qiriazi nga Manastiri pas shumë viteve deklarohet shqiptar (VIDEO)

Gjate nje interviste te emisionit “Ne Mbremje me Agim Poshken ” nje familje e rendesishme Shqiptare vendosi te del nga asimilimi i kohes dhe te deklarohen Shqiptare edhe se nuk e flasin mire gjuhen Shqipe. Behej fjale per Risto Kirjazi nga dera e madhe e familjes Qirjazi ne Manastit.

Ne nje bisede emotive Risto flet per kujtimet e tij te femijerise ku e kan thirur me nencmi edhe “shiptarce” ose “vllafce”. Risto eshte nipi i Risto Kirjazit te pare, qe ishte vellai i Gjerasimit, Parashqevise dhe Sevasti Qirjazi. Kjo familje jo vetem qe organizoi kongresin e Manastirit , por edhe takimi eshte bere ne shtepine e tyre. A do pranonjit shtestesi Shqiptare?

I pyetur nga Poshka nese z.Risto do pranonte pasaporten Shqiptare ai reagon menjehere duke thene ” do e kisha marr me dy duar” dhe poashtu interes tregon edhe per te marre edhe detyren dhe nderin per tu bere konsull i Shqiperise ne Manastir i cili njihet si qyteti i konsujve. Risto poashtu flet edhe per kontributin vizionar qe familja e tij ka dhene per Shqiperine dhe do kishte dashur shume qe kur do kete mundesi finansiare te shkoj ne Tirane, pasi pritet qe familja Qirjazi te dekorohet nga Presidenti per kontributin e hene per popullin Shqiptar.