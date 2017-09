Rogla meDokin, ja sa invesitme janë bërë në këtë fshat (FOTO)

Banorët e Roglës gjegjësisht rinia e këtij fshati janë bashkuar meDokin për të mbështetur në zgjedhjet e 15 tetorit. Në këtë fshat kryetari aktual dhe njëherit kandidat edhe për një mandat,, Fatmir Izairi ka realizuar shumë projekte kapitale që sot ata janë falënderues dhe japin mbështetjen më të madhe për të vazhduar edhe më tej bashkëpunimin mes komunës së udhëhequr nga Fatmir Izairit dhe banorëve të fshatit Rogle.

Në këtë fshat është ndërtuar rruga lokale me begatona edhe atë me një sipërfaqe prej 3000m2 , banorët e këtij fshati nuk e harrojnë asnjëherë edhe hapjen e rrugës për në Kala ( rruga e UÇK-së) në gjatësi prej 3km me një vlerë prej 32500 euro, një investim tjetër i një rruge me investim afro 7 mijë euro, gjithashtu një asfaltim i rrugës me vlerë prej 139 mijë euro.

Sa i përket shkollës komuna i ka gati dokumentet e projektit për rikonstruim të shkollës ku së bashku me fushën e sportit që është investuar dhe sot nxënësit vazhdojnë të luajnë në kushte tepër të mira ku edhe rekonstruimi i shkollës do të bëhet së shpejti.

Gjithë këto projekte kapitale që sot i shohin i shijojnë këto banorë të këtij fshati janë edhe arsyeja e vetme pse janë rreshtuar pas Fatmir Izairit. /TetovaSot/

