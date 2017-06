Ronaldo:E shtuna do të jetë natë e zezë për Juven

Ylli portugez Cristiano Ronaldo beson se Real Madridi “është më i fortë” se Juventusi dhe shpreson se nata e të shtunës do të jetë “tragjike” për bardhezinjtë. Reali konsiderohet si favorit i lehtë ndaj Juves për të fituar finalen e Ligës së Kampionëve dhe Ronaldo është i bindur se pala e tij do të provojë se janë të denjë për një cilësim të tillë. “Si e shoh natën e të shtunës duke shkuar? Me [Realin] duke ngritur kupën në qiell”, tha portugezi për Fox Sports. “Unë do të isha i kënaqur edhe nëse luajë keq, por të shoh Realin të fitojë Champions League”.

“Juventusi është një ekip i shkëlqyer, do të jetë një ndeshje e balancuar, por jam i sigurt se Real Madridi është më i fortë dhe ne duhet ta tregojmë këtë. Unë shpresoj në një natë magjike për ne dhe tragjike për Juventusin”, tha sulmuesi 32-vjeçar që në ndeshjet e fundit ka treguar një nivel të lartë duke qenë deçiziv për ekipin si në Champions League ashtu edhe në takimet e fundit në La Liga, duke ndihmuar ekipin të shpallej kampion.