Rrahje e përgjakshme për femra në Shkup

Tridhjetë minuta pas mesnate në bulevardin “Kuzman Josifovski-Pitu” në Shkup 38-vjeçari I.C nga Kriva Palanka është sulmuar fizikisht nga 19-vjeçari L.R nga Mali i Zi, me qëndrim të përkohshëm në Shkup, ka goditur atë disa herë në kokë me boks prej hekuri, transmeton TetovaSot.

Rreth orës 1:00 sulmues i cili u arratis është ndaluar në autostradën Shkup-Kumanovë në vendin “Ilinden” dhe menjëherë është arrestuar.

I lënduari L.R. me urgjencës është transferuar në Spitalin e Përgjithshëm të Qytetit të Shkupit ku ishin dokumentuar lëndime trupore dhe është mbajtur për trajtim të mëtejshëm. Arsyeja për sulmin ishte ndoshta një argument në lidhje me një çështje me një vajzë.

Janë marr të gjitha masat për zgjidhjen e plotë të rastit.