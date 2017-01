Plaçkitësi u është afruar me revole pas shpine, në hyrjen e ndërtesës. E ka qëlluar vajzën me grusht në fytyrë, e pastaj me kërcënim me thikë u ka marrë dy celularë dhe 770 denarë, kurse më pas është larguar në drejtim të panjohur.

Policia po ndërmerr masa për gjetjen e autorit dhe për zbardhjen e plotë të rastit.