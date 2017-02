Ruzhin: Me pak vullnet, krijohet qeveria e re

Në Maqedoni me pak vullnet politik mund të vjen deri te formimi I qeveris së re. Kështu e vlerëson profesori universitar Nano Ruzhin situatën e krijuar mes partive shqiptare dhe LSDM-së…

Sipas tij tanimë është më lehtë pasi qe aktorët kryesorë politikë në këtë moment kanë vendosur vijat e kuqe të kronizëës në të cilin realizojn bisedimet dhe është çështje kohe formimi I qeveris së re.

“Janë të vendosura vijat e kuqe reth kornizës ku mundet të lëvizin partit politke që po negociojn në këtë moment për formimin e qeveris së re dhe kjo është mirë. Është çështje kohet kur do të arrihet zgjidhe. Zgjedhjet të reja nuk janë zgjidhje por vetëm do të shkaktojn destabilizim . Para ligjit të gjith duhet të jemi të barabar dhe parandaj I kemi gjith këto problem në shoqërin tonë. maqedonia duhet të respektoj marrveshjet të cilat I arrin nëse donë të del nga kriza dhe me pak vullnet politik mund të formohet qeveria e re”, shprehet profesori universitar Nano Ruzhin.