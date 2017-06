Sa zëvendës dhe sa sekretarë do ketë shqiptarë nga LSDM?!

Pas përcaktimit të resorëve dhe emrave nga partnerët e koalicionit sytë e opinionit janë kthyer ka LSDM për të gjetur se sa dhe cilët funksionarë nga radhët e tyre do jenë shqiptarë shkruan Almakos.Duke marrë parasysh numrin e votave shqiptare për LSDM-në në zgjedhjet e fundit pritet që më së paku çdo i dhjeti funksionar nga LSDM të jetë shqiptarë.

Ky raport si duket u mbajt me rastin e caktimit të eshalonit të parë ku ministër nga radhët e LSDM-së u bë edhe z. Edmond Ademi. Por, ngase Ministria me të cilën do udhëheq z.Ademi është ministri pa resor mbetet që të shihet se si përllogaritja dhe zëvendësimi do bëhet në nivel të zv.ministrave dhe sekretarëve shqiptarë ku ka gjasa që gjithsej katër prej tyre të jenë shqiptarë të zgjedhur dhe emëruar direkt nga LSDM./Almakos