Salihu: Vota për LSDM-në mund të zgjidhë problemet personale, individuale, por jo ato shqiptare

Gazetari Urim Saliu përmes një postimi ka shkruar se si do të kanalizohet vota për partitë shqiptare dhe si për LSDM.

Ja postimi i plotë:

Nëse e voton një parti shqiptare mund atë një ditë t’a dënosh me votë dhe t’i kërkosh përgjegjësi kombëtare dhe partiake .Zaevi votat shqiptare i ka një lloj bingoje.Në momentin kur ai do forcojë pushtetin e tij dhe në momentin kur ai do ketë rejtingun më të madh se kundërshtari i tij te maqedonasit ai nuk do përfillë më votën shqiptare dhe këtu do nis të ndryshojë .

Ndërkombëtarët e dënuan aktin nacionalist të Gruevskit dhe prandaj ai është sot në opozitë.Zaevi afrimin “spektakular” me shqiptarët e bën që ndërkombëtarët të shikojnë te ai shpëtimtarin e popujve në Maqedoni.Por kush mund t’i besojë se një ditë kur do forcojë pozitat , forcën e partisë se do jetë po ky njeri.

