Saliu: Teuta Arifi meriton edhe një tjetër mandat, ishte kundër regjimit të Gruevskit

Nëse ka diçka që Teuta Arifi meriton një tjetër mandat është jo për ujin, jo për mbeturinat, jo për rrugët, por Teuta Arifi meriton një mandat tjetër vetëmpse ishte kundër një regjimi.Ishte e prerë kundër VMRO-së bashkë me disa personazhë tjerë të partisë së saj kur ca të tjerë ishin për të vazhduar ortakëria politike me nacionalistët maqedonas.Në të kundërtën sot në Qeveri do ishte VMRO.Dhe me VMRO-në sërish në qeverisje , shqiptarët do ndjenin peshën e abuzimit, nënçmimit, regjimit dhe duke qenë të mbyllura këto horizonte shpëtimi shqiptarë do ishte ose në një revolucion të ri të pashmangshëm , ose duke marrë valixhet dhe ikur për të shpëtuar cfarë do kishin mundur të shpëtojnë .

Lufta ndaj regjimit ka një çmim dhe rezistenca gjithmonë të shpërblem me triumfalizëm.

