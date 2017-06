Gazeta serbe Blic pretendon se ka arritur të kuptojë se çka kanë folur presidentët e Kosovës Hashim Thaçi dhe ai serb Aleksandar Vuçiq.

Sipas Blicit serb “debati i ashpër ndodhi prapa perdeve dhe. Ai ka thënë se Serbia nuk është e gatshme për BE sepse nuk e njeh Kosovën”. Sipas Blicit Thaçi i ka thënë Vuçiqit se nuk mund ta marrë me mend që BE ta pranojë Serbinë para Kosovës./Lajmi.net/