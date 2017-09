Saraj, Blerimi i tregon muskujt

Tweet on Twitter

Blerim Bexheti sonte vetëm ka treguar muskujt për dalur ne mejdan me 15 tetor për komunën e Sarajit. Siç shihet Blerimi vazhdon të ketë përkrahje të madhe edhe nga ata që nuk janë me asnjë parti politike që fitorja thuhet se do të jetë në raundin e parë.

“Për një fitore më të madhe që në reth të parë #meBlerimin #përSarajin VOTO NUMRIN 3″ thuhet në proflin e forumit rinor të BDI-së -dega Saraj.

Ndryshe Blerim Bexheti me 15 tetor do të përballet me tre kandidat të partive poltike si atë të PDSH-së, ASh-së dhe BESËS.

