Saraj: Persona të armatosur plagosin pronarin e këmbimores

Njëri nga sulmuesit ka qenë i armatosur me pushkë automatike, kurse një tjetër me pistoletë. Ata kanë gjuajtur drejt pronarit të këmbimores me çka e kanë plagosur në të dyja këmbët. Me një veturë ai është dërguan në Qendrën urgjente në Shkup. Policia ka marrë masa për ndriçimin e rastit, por nuk jepen detaje të tjera në lidhje me shumë e vjedhur.