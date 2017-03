Sedloski: Do hakmerremi në Tetovë

Trajneri i Vardarit, Goce Sedloski ka uruar Shkëndijën për fitoren në ndeshjen e parë gjysmëfinale të kupës. Ai humbjen e ka arsyetuar me mentalitetin maqedonas, pra pa ndonjë qasje serioze. “Ia uroj Shkëndijës fitoren e merituar. Për tre ditë në mënyrë drastike ndryshoj gjithçka. Ky është mentaliteti ynë, shpeshherë nuk mund të ruajmë fokusin. Do të japim maksimumin që të hakmerremi në Tetovë, mirëpo Shkëndija ka epërsi të madhe. Kemi ndeshje të rëndësishme në teren mysafir edhe në kampionat, që d.m.th se mund të kthehemi me rezultat pozitiv”, ka thënë Sedloski.