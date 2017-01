Sela gati ti thotë lamtumirë Ahmetit ?!

Nëse BDI do të hyj në koalicion me VMRO-DPMNE atëherë Aleanca për Shqiptarët do ti thotë lamtumirë Ali Ahmetit dhe dokumentit të nënshkruar si platformë e partive politike shqiptare. Lajmi bëhet i ditur nga burime pranë Aleancës për Shqiptarët, që theksojnë se nuk kanë më çfarë të kërkojnë në tryeza me krerët e integristëve, në rast se do të ketë koalicionim me Nikolla Gruevski, dhe i cili do të jetë udhëheqës i qeverisë së re.

Siç mëson INA, ditëve të fundit pritet të definohet marrëveshja mes BDI dhe VMRO-DPMNE për hyrje në qeveri dhe se Gruevski ka pranuar disa kërkesa të rëndësishme që janë pjesë e platformës së partive shqiptare. Kreu i LR-PDSH, Ziadin Sela ka theksuar se nuk do të ulet në një tryezë me Gruevskin dhe nuk bëhet fjalë për pjesëmarrje në qeveri, derisa lideri i VMRO-DPMNE nuk i kërkon falje shqiptarëve. (INA)