Sela në takim kafe me Lubon e PRSD?

Ndonëse janë duke u bërë kalkulimet e fundit lidhur me atë se kush me kë do bëj koalicion dhe me cilën parti shqiptarët do të shkojnë, në teren situata është shumë më ndryshe, informon Zhurnal.

Për momentin, sipas burime të Zhurnal në restaurant Forca është duke u zhvilluar një takim (kafe bisedë) mes kryetarit të LR PDSH Ziadin Sela dhe Lubos deputetit të PRSD nga partia e Tito Petkovskit që është në koalicion me Zoran Zaevin.

Nuk dihet qëllimi i këtij takimi derisa pritet qëndrim zyrtarë i partisë së Selës nëse këto takime bëhen me qëllim të përkrahjes së LSDM për formimin e qeverisë së re?