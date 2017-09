Lideri i Aleancës për Shqiptarë Ziadin Sela pas takimeve të njëpasnjëshme që po zhvillon në Maqedoni ai gjithashtu sdo ti lë anash edhe takimet me diasporën shqiptare.Në një njoftim nga Aleanca për Shqiptarë thuhet se kryetari i Aleancës njeherit dhe kandidat për kryeatar të Komunës së Strugës sëbashku me bartësin e listës për këshilltar Imer Imeri do të realizojnë takim me diasporën strugane në Winterthur./fol.mk

Më poshtë ju sjellim informimin nga Aleanca për Shqiptarë:

