Sela: Nuk kam ndryshuar qëndrimet, ja dëshmia (VIDEO)

Lideri i LR-PDSH, Ziadin Sela në rrjetin e tij social ka shpërndarë një video me të cilën ai dëshmon se nuk ka ndryshuar qëndrimet e tija.

“Unifikimi ne qendrime i subjekteve politike, tryeza e bisedimeve ndermjet subjekteve politike shqiptare pa perjashtim, kushte dhe jo kerkesa. Mos pjesmarrje ne qeveri pa u plotesuar kushtet, jane ceshtje qe po i premtoj gati dy vite. Asgje skam ndryshuar as sot ne qendrime, azgje nuk do ndryshoj as neser. Rruge tjeter ska, nqs dikush ka zgjidhje tjeter po e degjoj me kenaqesi. Ne videon e meposhtme keni deshmite”, thekson Ziadin Sela.