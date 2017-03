Sela pas takimit me Mogerinin ‘sulmon’ Ivanovin

“U takuam me Mogerinin dhe përfaqësuesit e BE-së – mik të shtetit dhe qytetarëve të Maqedonisë, folëm për gjendjen politike, pas vendimit të djeshëm të të ashtuquajturit president i shtetit, në lidhje me mosdhënien e mandatit”, tha kryetari i LR-PDSH-së dhe përfaqësuesi i Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela pas takimit me përfaqësuesen e lartë për politikë të jashtme dhe siguri të Bashkimit Evropian, Federika Mogerini.

“Aleanca për Shqiptarët vazhdon t’i qëndrojë deklaratës së përbashkët të partive politike shqiptare, të nënshkruara këtu. Nuk ia japim të drejtën vetes si politikanë që të jemi kujdestar, të cilët i mbajnë peng të drejtat e një popullate të tërë, ne jemi përfaqësues të të drejtave të shqiptarëve, ndërkaq ato të drejta që janë të shkruara në Deklaratën Shqiptare, për ato kanë nevojë shqiptare. Të drejtë aspak nuk e ka ai që i thotë vetes president i shtetit, që me aktin e tij tregoi se është marinetë e kryetarit të VMRO-DPMNE-së”, tha Sela.