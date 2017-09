Sela tregon arsyen e rikandidimit në Strugë, godet Merkon, i rezervuar ndaj BESËS

Kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela ka sqaruar arsyen rikandidimit të tij për komunën e Strugës.

Ai pas Kuvendit zgjedhor tha se i futet garës për të fituar.

“E pranova kandidaturën nga besimi dhe mbështetja që më keni dhënë deri me tani duke shkuar nga fitorja në fitore. Jam i bindur se edhe kësaj radhe do te dalim fitimtar si Aleance”, theksoi Sela.

I pyetur për bashkëpunimin me partitë e tjera Sela theksoi se Aleanca për Shqiptarët ka qenë e hapur dhe ka bërë lëvizjen e parë duke mos kandiduar në Kërçovë, gjë që sipas tij nuk është bërë nga partitë e tjera.

Ndërsa për garën në Strugë ai theksoi se: Shqiptarët në Strugë nuk mund të lejojnë që BDI dhe Ali Ahmeti nëpërmjet maqedonëve të fitojnë në Strugë.”

Lidhur me kandidimin e mundshëm nga BDI të Ramiz Merkos, Sela atë e konsideroi një kandidaturë me cilësi manipulatori dhe njeri të genjeshtërave. Ndërkohë në lidhje me kandidimin e mundshëm të Lavdrim Elmazit nga Lëvizja BESA, Sela potencoi se do komentoj kur do zyrtarizohet kjo kandidaturë.(INA)

