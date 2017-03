Serbia dhe Maqedonia marrin 30 milionë euro ndihmë nga BE-ja për refugjatët

Nga Komisioni evropian cekën se këto mjete janë miratuar krahas 59 milionë eurove të cilat tashmë janë ndarë për Maqedoninë dhe Serbinë prej fillimit të krizës së migrantëve në vitin 2015.

“Pakoja e mikratuar do të ndihmojë në përmirësimin e mëtutjeshëm me kapacitetet vendasëse kur janë në pyetje kufijtë dhe migrimi në rajon. Do të mundësojnë vazhdim të mbështetjes për policinë kufitare me qëllim që kontrolli i kufijve të bëhet në pajtim me standardet evropiane dhe me qëllim të ndalimit të kontrabandimit të njerëzve. Mjetet do të sigurojnë mbështetje të mëtutjeshme për ata të cilët janë përgjegjës për sigurimin e nevojave themelore të migrantëve dhe refugjatëve, siç është vendosja, shërbimet shëndetësore, por edhe mbrojtja, posaçërisht e grupeve të ndjeshme”, ceket në kumtesën e KE-së.