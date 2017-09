Sh.K.A – “Mrika” njoftim për nxënësit e shkollës fillore të muzikës “Pançe Peshev”

Tweet on Twitter

Sh.K.A – “Mrika” i informon të gjithë prindërit të cilët kanë regjistruar femijët e tyre në konkursin e hapur për pranimin e nxënësve në paralelen me mësim në gjuhë shqipe pranë shkollës fillore të muzikës “Pançe Peshev” – Kumanovë.

– Para vendimit për hapjen e paraleles me mësim në gjuhë shqipe është bërë emërimi i dy anëtarëve të ri shqiptar të këshillit të kësaj shkolle. Në bazë të kësaj situate do të duhej nga ana e drejtoreshës së shkollës të ketë koordinim direkt me anëtarët e këtij këshilli për hapat e mëtejshëm për bashkërendimit të punëve rreth paraleles shqipe.

– Pa pasur koordinim mes drejtorëshes dhe këshilltarëve përfaqësues shqiptar dhe përderisa nuk emërohet kuadri i ri shqiptar, prindërit nuk kanë nevojë dhe detyrim t’i dërgojnë fëmijët e tyre për ndjekjen e mësimit në gjuhën maqedone.

– Me emërimin e kuadrit shqiptar në këtë shkollë me kohë do të jeni të informuar për orarin dhe koordinimin e mëtejshëm nga anëtarët e këtij këshilli.

– Qëllimi i vetëm për këtë reagim është që të mos krijohet huti dhe konfuzion tek nxënësit dhe prindërit.

Me respekt,

Udhëheqësia e Sh.K.A – “Mrika” – Kumanovë.

