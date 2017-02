Shën Talalej, jo: Shën Talati

Sot e mora vesh se kisha e Haraçinës (Shkup) e paskësh emrin Shën Talalej. Sinqerisht, në fillim mendova se mos është gabim dhe ndoshta autori ka dashur të shkruajë: Shën Talati (këtë njeri, tash ministër i Mbrojtjes, vetëm kohëve të fundit e lanë paksa të lirë).

Nejse, ajo që dua të them me këtë rast është: Kjo kishë duhet të ndërtohet dhe në ndërtimin e saj të marrë pjesë edhe pushteti lokal. Ndoshta kjo do të ndikojë pozitivisht në marrëdhëniet ndërnacionale. Kambana e kësaj kishe të vogël, pastaj, duhet të bie pandërprerë për të ndërtuar xhamitë atje ku duhet të ndërtohen dhe shqiptarët, pavarësisht fesë së tyre, të shikohen të barabartë në këtë vend.

Po, për shqiptarët ortodoks, kudo qofshin ata, kam një pyetje: kush është ky shenjt, Shën Talalej, emri i të cilit më duket i çuditshëm (në kuptimin pozitiv, natyrisht)?

O Zot, tregona rrugën e drejtë!

Nazif Zejnullahu