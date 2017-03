“Rusia po kthehet në Ballkan dhe askush nuk mund ta ndalojë”, theksoi lideri i Partisë Radikale Serbe, Vojislav Sheshelj. Ai këtë e ka thënë gjatë vizitës në pjesën jugore të Serbisë në Toplicë, Nish dhe Pirot. Ai tha se situata ekonomike në Serbi dhe rajon do të përmirësohet kur do të hiqet dorë nga procesi i integrimit në BE dhe bashkë me bullgarët, maqedonasit dhe grekët do të ketë orientim të përbashkët drejt Rusisë.