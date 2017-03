Shkodrani i drejtohet Edi Ramës: Pse djerësitesh e kruhesh kur flet Sala në Parlament

Një moment i siketshëm është regjistruar gjatë shfaqjes së radhës së Kryeministrit Edi Rama në Shkodër ndërsa ndante lejet e legalizimit. Një qytetar nga Postriba i ka bërë një pyetje mjaft konkrete Ramës ndërsa ky insistonte që ti bënte një qokë para të gjithëve në mikrofon.

Diagolu i plotë

Qytetari nga Postriba, i thotë nën zë: “Je burrë i mirë.”

Rama insiston t’ ja marrë fjalet ne mikrofon: “Na thuaj noj fjalë më shumë”

Qytetari: “Ta thashë”, i thote burri ne siklet

Rama: “Po thuajë ne mikrofon”- i thotë Kryeministri duke ia zgjatur.

Qytetari: “Je burrë i mirë” – perseriti prape nën zë, po këtë herë me mikrofonin hapur.

Rama: Kaq do thuash – insiston Kryeministri pa ia bërë syri tërr për publikun qe e sheh live duke i bërë presion një njeriu të pambrojtur.

Qytetari: “Kur flet Sala ne Parlament, pse djersitesh”

Rama: “Unë djersitem?” – pyet Rama i tronditur nga guximi i tjetrit.

Qyteari: “Ti, djersitesh, krruan kokën” – me kaq iku burri i thinjur që gjeti guximin të flasë jashtë protokollit.

Kryeministri vijoji të qeshte pa ditur si t reagonte, pastaj i thotë: “Se jam burre i mire”