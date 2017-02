Shkup: I bllokojnë rrugën, e nxjerrin jashtë dhe e sulmojnë fizikisht tetovarin

Më 14.02.2017, rreth orës 00:30 minuta në fshatin Kondovë të Shkupit, derisa personi F.R. (22) nga Tetova ishte duke lëvizur nëpër rrugë me automjetin e tij “Alfa Romeo”, në atë moment të akuzuarit me automjetin “Golf” i bllokojnë rrugën, e nxjerrin me dhunë jashtë automjetit të tij dhe nën kërcënim i kërkojnë para dhe kur shohin se ai nuk kishte gjë, fillojnë dhe e sulmojnë fizikisht, derisa viktima i humb ndjenjat.