Shkupi dhe Shkëndija në turneun e Herceg Novit

Dy boksierët nga KB Shkëndija Boks nga Tetova, Lulzim Ismaili dhe Lulzim Bajrami si dhe Jasin Lama i KB Shkupi, nesër do të udhëtojnë për në Herceg Novi të Malit të Zi për të marrë pjesë në turneun ndërkombëtarë “Mimoza e Artë” (Zlatna Mimoza). Të tre boksierët do të udhëhiqen nga trajnerët Naser Haruni dhe Blerim Saiti.

Duke ditur cilësinë e këtyre boksierëve pres që të shënojmë rezultate të mira ka thënë trajneri Haruni.

Në turne do të marrin pjesë 11 vende si: Maqedonia, Kosova, Shqipëria, BeH, Italia, Kroacia, Suedia, Rusia, Sllovenia, Serbia dhe Mali i Zi. Turneu do të filloj të premten me meçet gjysmëfinale, ndërsa një ditë më vonë meçet finale.