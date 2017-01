HADI OSMANI

Shoku i Brankos Ferckovski nuk po mundet me u bind se e ka humb partine dhe Maqedonine qe gjenerata e tij e kultivonte njejte si Gruevski sot. Ai me nje shkrim deshiron te arije dy qellime, ta pengoje avancimin e shqiptareve dhe ti hidheroje shqiptaret me LSDM-ne qe Zaevi mos te behet kryeminister sepse atehere ai dhe shefi i tij Branko perfundimisht shkojne ne histori.