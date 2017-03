Shpërthen në degën e LR-PDSH në Strugë, ikën Qazimovski

Avdulla Qazimoski, në një reagim deri te Strugalajm.com, ka referuar se ka dhënë dorëheqje nga cdo angazhim qoftë edhe si anëtarë i thjeshtë te LR-PDSH-ja. Ai për këtë vendim të tij ka fajësuar liderin e partisë Ziadin Sela, i cili sipas tij nuk ka treguar korrrektësi në raportë me Llabunishtin dhe atë personalisht.Qazimoski, potencoi se të gjitha kualifikimet që ka bërë Sela në Struga TV për të janë të pavërteta dhe largë realitetit .

“Si rezultat i jokorrektësisë së treguar duke harruar të kaluarën do i kujtojë Ziadin Selës, se pa Llabunishtin dhe rrethinën e tij, ai as nuk mund të ëndërronte të bëhej kryetar i Strugës. Ai i ka borxh dhe asnjëherë nuk mund të shpagohet me 100 përqind të shqiptarëve të Llabunishtit. Kur Avdulla Qazimoski kërkonte që Llabunishti të integrohet si shqiptar, sespe ajo është ideja e të parëve të tij, ata hyn në lojrat individuale politike duke harruar interesat e Llabunishtit dhe rrethinës. Folin për federalizim dhe në të kundërtën 20 për qind e popullsisë të Strugës i keni harruar në punësim dhe integrim, duke stimuluar inderekt aktivitetin e partive maqedonase në këto fshatra dhe e gjith kjo ndodhi në kohën e Ziadin Selës ? Pyetje për zotërinjt të cilët thoshin se nëse fëmijët e Podgorcit nuk do të mësonin shqip, atëherë edhe fëmijët e tyre do refuzonin të shkonin në shkollë, duke u solidarizuar me Podgorcën?Avdulla Qazimoski nuk tradhëtoi por këtë radhë i dha mundësinë të shohi se sa mbështetje ka Ziadin Sela në Llabunishtë. Ata të cilit përzieshin në Llabunishtë dhe nuk lejonin që t’u përzieshe në nëndegët e tyre, morën mesazhin që në Llabunishtë vendos Llabunishti. Ziadin Sela do të shihemi ditën e zgjedhjeve në Llabunishtë”, përfundon ai.

Avdulla Qazimoski aktualisht ushtron postin e kryetarit të Këshillit të Strugës. Ai për deklaroi se do të veprojë si i pavarur duke mos u tërhequr nga pozicioni i kryetarit të Këshillit.