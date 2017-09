Shqipërisë i duhet fitorja me Maqedoninë, vendos tre rekorde historike

Shqipëria luan ditën e sotme për rekord ndaj Maqedonisë. Nuk është thjesht një ndeshje, ku kuqezinjtë mund të vulosin vendin e tretë në grup, por gjithashtu një takim për të thyer disa tabu.

Së pari, në rast triumfi në Maqedoni, për herë të parë kuqezinjtë do të shkonin në shifrën e 5 fitoreve në grup, duke grumbulluar 15 pikë pa u mbyllur ende edicioni (mbeten edhe ndeshjet me Spanjën dhe Italinë), shkruan albeu.

Së dyti, triumfi i sotëm do të shënonte një rekord për historinë e trajnerëve kuqezi, pasi askush, sapo ka marrë drejtimin e Kombëtares, nuk ka arritur dy fitore radhazi në një grup eliminator.

Së treti, do të quhej rekord edhe për faktin se asnjëherë Shqipëria në përballjet me Maqedoninë nuk ka arritur të fitojë në transfertë.

Një 90- minutësh që merr shumë rëndësi, jo vetëm për faktin se luajmë ndaj një fqinji që kemi bilanc negativ, por edhe për të blinduar vendin e tretë, në një grup “ferri” me dy Kombëtare që janë shpallur kampione bote si Spanja dhe Italia.

