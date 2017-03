“Shqiptarë a u bindët? Zaevi dhe tjerët kanë qëndrim identik kundrejt nesh”

A U BINDËT? MAQEDONËT KANË QËNDRIM KUNDREJT SHQIPTARËVE, SHQIPTARËT S’E KANË IDENË PËR KËTË PUNË

“Rasti i djeshëm i Zaevit, i cili nuk përmendi ZYRTARIZIMIN E GJUHëS SHQIPE, ME NJë RRAFSH ME MAQEDONISHTEN (ne Programin per qeverine e re!!!), pa dashur të ekzagjerojë, dëshmon e tregon edhe njehere, se kur janë në pyetje interesat kombetare shqiptare, maqedonasit (njësojë si sërbt pak a shumë) kanë qëndrime të harmonizuara, ne disfavor të shqiptarëve. Më pak fjalë, dua të them: as VMRO-ja, e as LSDM-ja, nuk janë të gatshme ta zyrtarizojnë gjuhën shqipe, edhe pse shqiptarët politikisht tani 30 vite po e kërkojnë.

Por, për cudi, faktori politikë shqiptarë, po dëshmon së është JESHIL (i papjekur) akoma. Prandaj, nuk dinë (nuk guxojne) t’i harmonizojë qëndrimet rreth kërkesave legjitime jetike dhe vitale kombëtare të shqiptarëve.

KONKLUZIONI: Maqedonasit merren vesh shumë lehtë kur nuk duhet të lëshohet pe, kundrejt kërkesave shqiptare, kurse shqiptarët, asnjëherë nuk po merren vesh kur është në pyetja artikulimi por edhe kërkesat kombëtare shqiptare.

Këtu dallojmë shumë me maqedonasit!

P.S. Dhashte Zoti qe keto lideret tane politike ta mesojne njehere e pergjithmone leksionin e nevojshem ne kete drejtim.