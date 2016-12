Shqiptarët e Maqedonisë ndahen në dy tabore politike për ta bërë Zaevin kryeministër

Takimi i sotëm i thirrur nga lideri i BDI-së, Ali Ahmeti dhe ku prezantuan vetëm përfaqësuesit e Aleancës për Shqitparët jep shumë mesazhe, ndër to edhe krijimin e blloqeve politike me më shumë parti në parlament.

Menjëherë pas zgjedhjeve të 11 Dhjetorit lideri i PDSH-së në paraqitjen e parë tha se deputetët e fituar nga partia e tij do të jenë në shërbim të Lëvizjes BESA, ndërsa në anën tjetër BDI dhe Aleanca për Shqiptarët po krijojnë një bllok tjetër.

Nëse krijohen këto dy blloqe atëherë BDI dhe Aleanca për Shqiptarët do të kenë në dorë se cili prej VMRO-së dhe LSDM-së do të jenë në pushtet, pasi numrat për tu bërë shumicë do të jenë në dorët e Ali Ahmetit dhe Zijadin Selës. Nga të gjithë bashkëpunëtorët, Ali Ahmeti sot zgjodhi që bashkë me të të jetë edhe zonja e parë e Tetovës, Teuta Arifi, njofton tetova1. Arifi njihet për qëndrimet e saj kundër VMRO-së dhe afërsinë që ka me menaxhmentin e LSDM-së. Nëse do të ketë ndikim Arifi, atëherë i bie që qeverinë e ardhshme do ta bëjnë LSDM-BDI-APSH.