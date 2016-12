Shqiptarët keq e keq në Medvegjë, prishin koalicionin komunal për shkak diskriminimit

Kryetari i Bordit të Partisë për Veprim Demokratik (PVD) në Medvegjë, Florim Sahiti theksoi se grupi parlamentar dhe partia është ende në opozitë në Medvegjë dhe nukështë e gatshme të rikthehet në pushtet as per bashkëpunim, nëse pala tjetër nukështë e gatshme te plotësoje kerkesat tona për te Medvegjën, sidomos te drejtat e shqiptarëve të garantuara nga BE, Këshilli Evropian dhe komuniteti ndërkombëtar.

“Ne buxhetin për vitin 2017 nuk jane perfshire propozimet te cilat PVD-ja i ka propozuar per mbeshetje te nje se projekektesh e programesh per shqiptaret e Medvegjës, sidomos perreth ne fshatra, te cilat vendbanime gati gati jane boshatisur. Ne njëfare menyre kjo injorance e kuvendareve serbe me buxhetit per këto mjedise nenkuptohet se edhe kështu permes frenimit te buxhetit po i kontribuohet eksodit dhe spastrimeve entike duke mos krijuar njerezve perspekvië minimale..” , ka thënë Florim Sahiti për “Presheva jonë”.

Partia për Veprim Demokratik , dega në Medvegjë në diten e flamurit më 28 Nëntor, zyrtarisht prishi koalicionin, duke e lëshuar pushtetin në komunen e Medvegjës .

Florim Sahiti zv. kryetar i Kuvendit dhe Leme Xhema nënkryetare e Komunës kanë njoftuar “Presheva Jonë” se ky vendim i palës shqiptare u imponua nga politikat diskriminuese dhe antishqiptare te regjimit të Beogradit.

Njerëzit e kanë kuptuar se aty, ku ska flamur, aty ska as perspektivë për shqiptarët.

Keto propozime kane qene:

1.Punesimi ne mase me te madhe te Shqiptareve ne suaza ligjore.

2. Financimi ne mase me te madhe ne infrastrukture.

3. Zgjidhja e problemit te adresave fiktive, dhe

4. Financimi i shpenzimeve lidhur me kthimin e Shqiptareve ne trojet e veta.

“Ne jemi gjithmonë të hapur për negociata . Në atë moment, kur ne shohim se pala tjetër është me të vërtetë e gatshme për të bërë diçka të vlefshme për Medvegjë mendoj se ka vend që të ulemi dhe të flasin për çdo gjë “, ka thënë Sahiti.