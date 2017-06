Shqiptari do të jetë nënkryetar i LSDM-së

LSDM gjatë fundjavës do të duhet të zgjedh ekipin e ri që do t’i rri pas Zoran Zaevit në betejat e ardhshme.

Lajmin se do të jetë nënkryetar i LSDM-së për Telegrafin e ka vërtetuar vetë ai duke e pohuar të njejtën dhe duke thënë se gjithçka do të jetë zyrtare të shtunën.

Ndryshimet tjera në partinë që udhëheq pushtetin do të jenë: Aleaksandar Kiracovski, sekretar i partisë në vend të Oliver Spasovskit i cili tani drejton me MPB-në.

Përveç Muhamed Zekirit, nënkryetar do të promovohet edhe Dragan Tevdovski, ministër i tanishëm për Financa. Frosina Remenski dhe Damjan Mançevski do ta vazhdojnë punën e tyre si nënkryetar.