Dikush nga Maqedonia do të duhej të përballet me sanksione të bllokut evropian për bllokadën dhe tensionet në rritje të shkaktuara në vend, por pyetja tashmë është nëse do të ketë sanksione apo jo nga Bashkimi Evropian, sepse jo të gjitha shtetet anëtare pajtohen për masa të këtilla, sqarojnë për Zhurnal.mk, burime nga BE në Bruksel.