Shtir: Në Këshillin e BE-së u përmend procedura për zgjedhjen e kryetari të ri të Kuvendit të Maqedonisë

Ministri kroat i Punëve të Jashtme, Davor Ivo Shtir, në një deklaratë për MIA-n sonte konfirmoi se Këshilli i Punëve të Jashtme i Bashkimit Evropian në takimin e sotëm ka hyrë në debat material rreth variantit për zgjidhjen e krizës politike dhe nyjës në Maqedoni të shkaktuar pas zgjedhjeve demokratike gjatë vitit të kaluar.

Siç lajmëron korrespondenti i MIA-s nga Brukseli, Shtir konfirmoi se ai dhe kolegët-shefat e tyre të diplomacive të të gjitha vendeve të BE-së, së bashku me Përfaqësuesen e lartë të Unionit, Federika Mogerini, kanë biseduar edhe për procedurën për zgjedhjen e kryetarit të ri të Kuvendit të Maqedonisë.

“Sa i përket diskutimit për Maqedoninë, mendoj se debati ka vijuar në drejtim se duhet të ruhet stabiliteti dhe se është me rëndësi të shihen si rrugët institucionale do të çojnë deri te ajo. Këtu u përmend procedura për zgjedhjen e kryetarit të ri të Kuvendit, si një mënyrë në të cilën në mënyrë institucionale do të inkuadrohet ndaj kësaj problematike. Kuptohet se Bashkimi Evropian nuk dëshiron të derdhë vaj në zjarr, por në një mënyrë konstruktive ta nxitë stabilitetin në Maqedoni dhe në tërë hapësirën e Evropës Juglindore”, potencoi Shtir në deklaratën për MIA-n.