SHUMË PUPLA PAKËS MISH

Shpëtim Pollozhani

Pasi ishte rritur djali nëna e kishte derguar ne treg ta blejë një gjel. Djali e sheh një gjel të bukur me ngjyrera si të ylberit. Nuk e pyeti shitësin asgje tjetër por a këndon mirë gjeli. Shitësi i tha: jo që këndon bukur por dëgjohet deri në fshatin tjetër. I ngazëllyer djali e blen gjelin dhe i del nënës përpara duke i thënë: nëno, ky gjel ishte me i bukuri në treg, bile edhe këndimi i dëgjoheshka deri në fshatin tjeter. Ah more bir po ky gjeli i jot qenka vetëm kocka dhe pupla. Çfarë do të hamë, mos vallë puplat dhe kockat e gjelit tënd? Ti do ti hash kockat biro. Do ti hash derisa të mësohesh se cilin gjel duhet ta zgjedhësh!!!