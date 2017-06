Shumë shpejt do udhëtoni në avionë pa pilot

Teknologjia po avancon me hapa galopantë dhe se shumë shpejt ne do të udhëtojmë në avionë pa pilotë, të cilët do të kenë qendrën e tyre dhe do të kontrollohen nga toka.

Kompania “Boeing” ka zbuluar planet e saj për të zhvilluar avionët që fluturojnë në mënyrë të telekomanduar dhe synon të testojë teknologjinë e re vitin e ardhshëm.

Ideja e udhëtimit ajror në një aeroplan autonom duket tmerruese, por, për momentin, ka avionë që mund të ngrihen në ajër në mënyrë të telekomanduar.

Numri i pilotëve të nevojshëm në fluturime gjithashtu ka rënë nga tre në dy vitet e fundit. Avionët pa pilotë do të ndihmonin në adresimin e mungesës së pilotëve vitet e ardhshme.