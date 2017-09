Si Cici, si Maksimi, bashkë ishin në pushtet në Kumanovë dhe anashkaluan shqiptarët

NGA GRANIT SHAHINI/

Po i shoh komentet e tipit “da si mi ziv i zdrav, jas za vas ke glasam” te Maksim Dimitrievski, kandidat i LSDM-s per kryetar Kumanove, nga shqiptarë të shumte, vetem se na paska uruar Festen e Bajramit. Me nje urim te vetem, pa premtime konkrete dhe afate realizimi, e shitem voten!! Çmenduri…

Maksimi fillimisht po na i nencmon intelegjencen shqiptareve, pothuasje cdo lagje te banuar me maqedon ai po i viziton dhe po bisedon me ata per problemet qe i tangojne dhe zgjidhjen e tyre ne afat te parapare kohor, kurse me shqiptaret takohet vetem ne “Garnizon”, sikur ne jetojme ne “kafiqa” e nuk i perkasim lagjeve te ndryshme qe ky besoj as emrin nuk ia din.

Maksimi deri ne fund te 2016 ka qene kryetar i keshillit komunal, ku besoj qe pergjegjsite pak a shume jane sa te kryetarit te komunes. Para disa viteve une me disa nxenes te shkolles Sami Frasheri prezantuam ne komunen e Kumanoves per gjimnazin dhe ne menyre te detajuar i treguam problemet me te cilat ballafaqohemi, Maksimi ishte prezent. Aso kohe minister i arsimit ishte shqiptar, qe besoj se me nje koordinim te mire nga te dyja palet, sot gjimnazi do ishte me objekt te ri.

“Cicit” ja dhamë voten per nje cope asfallt ne lagjet tona, tash ka ardh koha ta rrisim cmimin.

Pa ndonje premtim se deri ne shtatorin e vitit 2018 gjimnazi do te ket objekt te ri, parku i qytetit ta ket dukjen e njejte sikur parqet ne “Zeleni rid”, ekipet shqiptare te sportit te sponzorizohen nga komuna me menyre te barabarte sikur ato maqedone, ky nuk meriton voten tone!

