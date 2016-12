Si do të jetë moti për fundvit dhe fillimin e vitit të ardhshëm…

Është ky viti i dytë që muajin dhjetor po e shoqëron një “thatësi” e pazakontë për këtë periudhë të vitit. Anticiklona nën ndikimin e së cilës aktualisht ndodhemi është pak më e favorshme se periudha e njëjtë e vitit të kaluar dhe mundëson sjelljen e depërtimin e një ajri më të ftoftë, port ë pamjaftueshëm për bëfasi të mëdha dimërore.

Është periudhë e shoqëruar me temperatura relativisht të larta për këtë periudhë të vitit dhe krijon përshtypjen se do të mungojnë reshjet e zakonshme dimërore.

Kështu do të jetë seri në fund të këtij viti, pra mëngjeset do të jenë të ftofta dhe me ngrica, ndërsa temperaturat ditore do të sillen edhe mbi 15 ˚C, falë rrezeve të Diellit, përkundër periudhave me vranësira, por pa të reshura.

Edhe Viti i Ri me mot të kthjellët

Sipas llogaritjes së modeleve të parashikimit të motit, gjatë festave të Vitit të Ri, pra fillimi i vitit të pritur do të jetë me mot të kthjellët dhe me temperature që do të sillen ndërmjet -4 dhe +5, me erë nga drejtime të ndryshme.

Sinoptikët megjithate parashikojnë se sipas modeleve të parashikimeve, pritet që një anticiklonë përsëri të zhvendoset në rajonet mbi Atlantik, që nënkupton se mund të flitet për depërtim të ajrit të ftoftë nga verilindja e Europës. (INA)