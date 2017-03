“Si shpëtova nga duart e kriminelëve serbë, prej kamionit me të vdekur”

Kanë kaluar 18 vite nga masakra e bërë nga militantet serbë në Suharekë. Gramoz Berisha i vetmi mashkull, i cili ka mbijetuar nga kjo masakër, tregon ekskluzivisht për gazetën “Bota sot” tmerrin që ka përjetuar atë ditë.

Në atë kohë, Gramozi 9 vjeçar, ka mundur të shpëtojë së bashku me nënën dhe gruan e xhaxhait të tij. Ata janë të vetmit të shpëtuar nga masakra e Suharekës, ku paramilitarët serbë kishin vrarë 48 anëtarë të familjes Berisha.

“Të jesh në një kamion me gjithë ato trupa (të vdekur) ishte një ndjenjë e tmershme. Ka qenë shumë e vështirë edhe për mua të marr vendimin që të hidhemi prej kamionit. Mirëpo, duke e parë që ata do të mund të na groposnin diku atëherë vendosëm të hidhemi dhe të rrezikojmë, edhe pse tërë kohën kemi qëndruar me frikën se dikush do të na kuptojë dhe do të na gjejnë përsëri. Deri në përfundim të luftës kemi qëndruar me frikë se kur do të na gjejnë”, ka rrëfyer Gramozi, i cili kërkon nga institucionet e Kosovës por edhe nga Kryeministri serb, një përgjigje për familjarët e pagjetur.

Bota sot: Si e kujtoni 26 marsin 1999, tashmë që janë bërë 18 vite nga përfundimi i asaj masakreje?

Gramoz Berisha: Ajo ditë e 26 marsi të vitit 1999, për mua do të mbetet gjithmonë e freskët. Sot, edhe pas 18 vitesh, kujtimet , dhembjet janë të njëjta. Ato janë ende në mua, nuk do të kalojnë kurrë, asnjëherë sado që kalojnë vitet, për mua do të jenë të njëjta dhembje dhe të njëjtat kujtime të hidhura.

Bota sot: A e kujtoni ende atë ditë, sa mendoni për atë kohë?

Gramoz Berisha: Atë ditë e mbajë ende të freskët, e mbaj në kujtesë time dhe e kujtoj gjithmonë. Ajo mbetet gjithmonë në mendjen time, janë përjetimet që nuk i harroj dhe nuk do t’i harroj kurrë.