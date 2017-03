Si të shëndrroni telefonin tuaj të zgjuar në një hologram 3D (VIDEO)

Ata janë të njohur nga filma të panumërta shkencore. Hologramet. Ata janë një simbol i distancës midis të tashmes dhe së ardhmes, në të cilën teknologjia qeveris botën, ku realiteti dhe virtualiteti janë ndërlidhur së bashku. Por kjo e ardhme nuk është aq larg, sepse ҫdokush nëse do të dojë mund të prodhojë një hologram edhe në ditet e sotme. Ju duhet vetëm “filmi plastik” dhe telefoni juaj i zgjuar.

Me këtë magji të fuqishme, ҫdokush mund të frymëzohet. Më e mira nga te gjitha është se është shumë e lehtë e shpejtë dhe me pak mjete per tu realizuar. Kjo është ajo ku e ardhmja mund te vij më shpejtë nga ҫfarë është imagjinuar!