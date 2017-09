Si trafikohen shqiptarët drejt Anglisë (VIDEO)

Fiks Fare zbuloi një grup të gjerë trafikantësh që dërgonin klandestinë drejt Mbretërisë së Bashkuar.

Nëpërmjet kamerave të fshehta, gazetarët dokumentuan të gjithë rrugëtimin e shqiptarëve drejt “tokës së premtuar”. Sekserët kërkonin nga 9 deri në 11 mijë euro për dërgimin e një qytetari drejt Anglisë.

Gazetarët ranë në gjurmët e trafikantëve nëpërmjet rrjeteve sociale. Më pas, biseda në telefon dhe në fund takimet, të cilat u zhvilluan në qytetin e Vlorës.

Sekserët i treguan gazetarëve të “Fiks Fare” rrugëtimin, ku udhëtimi nga Shqipëria drejt Belgjikës bëhej me autobus. Kalimi drejt Britanisë së Madhe realizohej me autobusë, kamionë ose jahte. Sekserët treguan se kanë dhjetëra “prenotime”, nga të gjitha qytetet e Shqipërisë. Sipas tyre, meshkujt trafikohen më lehtë, ndërsa vajzat dhe fëmijët janë shumë të vështirë, çka përkthehet në shuma më të mëdha për t’u paguar.

Biseda në rrjetet sociale

Britania e Madhe është kthyer në “tokën e premtuar” të shumë të rinjve shqiptarë, të cilët gjejnë mënyra nga më të ndryshmet për t’u futur ilegalisht në Mbretëri. Shqiptarët shfrytëzojnë të gjitha rrugët për të shkuar në Angli, Uells apo Skoci. Fiks Fare zbulon një prej rrjeteve të trafikantëve që çojnë klandestinë shqiptarë, pa viza. Shuma që duhet të paguajnë shqiptarët varion nga 8 deri në 11 mijë euro.

Gazetarët e Fiks Fare ranë në gjurmët e trafikantëve në portalin “Jeta osh qef”, ku u postua historia e një djali nga Dibra që niset drejt Londrës, pa vizë dhe dokumente. Në komentet që i ishin bërë kësaj historie ra në sy komenti i një djali nga qyteti i Vlorës, që bënte pazar për dërgimin në Angli me 10 mijë euro.

Fiks Fare kontaktoi me këtë person, fillimisht nëpërmjet rrjetit social “Facebook”. Një gazetare e Fiksit i prezantohet si një vajzë që ka të dashurin në Angli dhe do të bashkohet me të. Ai i kthen përgjigje, ku i shkruan se duhen para. Pazarin e bën në bisedën në inboks në rrjetin social “Facebook”. Në bisedë, sekseri i thotë se vajtja në Angli bëhet me autobus dhe i lë një numër telefoni, duke i lënë takim në qytetin e Vlorës. Gazetarja e telefonon, por ai nuk flet gjatë dhe i kërkon që ta takojë nga afër.

Pazaret në qytetin e Vlorës

Gazetarja e Fiks Fare takon djalin në qytetin e Vlorës, i cili ka rolin e sekserit. Ai i premton se do e çojë te personi që merret direkt me klandestinët që të çojnë në Angli. Takimi bëhet në rrugë dhe djali tregohet mosbesues. I thotë gazetares që të hipi në makinën e tij dhe e çon vetë te lokali i personit që merret me këtë punë. Në bisedë e sipër, ky i fundit merr përsipër që të bëjë dërgimin e gazetares drejt Anglisë, kundrejt pagesës që varion nga 9 deri në 11 mijë euro. I tregon se 3 ditë para takimit me të, ka nisur disa persona. Me meshkuj e ka më lehtë të punojë. Ai i pajis me pasaportë false dhe kalimi bëhet nga Belgjika. Transporti nga Shqipëria drejt Belgjikës bëhet me autobus ose kamion. Thotë se janë disa rrugë për në Angli, me kamionë, autobusë ose jahte, por pa vulosur dokumente.

Pas këtij takimi, djali që merret personalisht me klandestinët i kërkon gazetares që të vijë një ditë tjetër. Në bisedën e dytë, të zhvilluar po në qytetin e Vlorës, ai i thotë se duhet të presim pak, pasi kishte qenë në Shkodër, ku kishte takuar kokën e rrjetit të këtij trafiku. Kishin nisur 3 fëmijë dhe janë 18 vetë që presin në radhë. Llogaritë për t’u nisur janë 3 ditë për çdo person.

